По польской столице шли 2000 солдат из армии Польши и стран НАТО. В этой колонне можно было увидеть 200 единиц наземной военной техники и 92 единиц авиации.

Читайте также В единстве сила: Анджей Дуда возложил венок к памятнику воинам УНР в Варшаве

Что известно о параде в Варшаве

Это мероприятие считается самым большим в Польше за последние десятки лет. На параде показали немало американской, польской и южнокорейской техники.

Солдаты шагают по Варшаве: видео из соцсетей



Там были танки M1A1 Abrams, Leopard и K2, БМП Borsuk, ПВО Patriot, истребители F-16, F-35 и FA-50, вертолеты Black Hawk и другая техника.

Масштабный парад в столице Польши: видео из соцсетей

Что сказал Дуда

Анджей Дуда во время своего выступления упомянул о развязанной Россией полномасштабной войне против Украины. Он напомнил, что эта агрессия длится уже полтора года. Также он отметил, что Польша свободна благодаря тому, что украинские защитники ежедневно сдерживают российскую агрессию.

Ужасная российская агрессия на независимую Украину принесла смерть, боль и страдание. Это война, в которой мы, к сожалению, до сих пор не видим завершения,

– сказал он.

Глава государства подчеркнул, что поляки с первых минут включились в помощь героической Украине. Как отметил Дуда, благодаря польской помощи наше государство защитилось и до сих пор борется за свою независимость. По его словам, те, кто критикуют эту поддержку, действительно не понимают, в чем заключается польская безопасность.

Президент добавил, что независимые Украина и Беларусь очень важны для независимой Польши и безопасности ее границ, которые поляки всегда воспринимают как святое.

Анджей Дуда принял участие в параде / Фото Reuters



Что сказал Зеленский

Владимир Зеленский создал сообщение в соцсетях на польском. Президент Украины поздравил нашего союзника с праздником.

По случаю Дня Войска Польского передаю наилучшие пожелания Польше и Вооруженным Силам. Солидарность всегда побеждает и мы с вами всегда будем свободными – и Украина, и Польша – пока мы вместе бок о бок,

– написал украинский лидер.

Глава государства также поблагодарил Польшу за поддержку защиты Украины от полномасштабной агрессии России.

Еще кадры парада из Варшавы: видео из соцсетей

Другие новости о польской армии