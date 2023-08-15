В Польше 14 августа отмечалось 103-летие Варшавской битвы. В нем Польша отстояла независимость и смогла победить советскую армию.
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Польша ценит историческую память
Воины УНР были союзниками и помогали Польше противостоять советским оккупантам в ходе Варшавской битвы в 1920 году. В польской столице находится памятник погибшим в ходе войны украинцам. На нем отчеканены надписи на двух языках – в частности, на украинском там написано "Борцам за волю Украины".
Президент Польши на кладбище в Воле почтил память воинов Украинской Народной Республики. Он торжественно положил на монумент венок, после чего поклонился и встал перед памятником на колено.
Отношения Украины и Польши
- Недавно между странами возникло напряжение на фоне ограничения импорта сельскохозяйственной продукции. В Польше заявили, что "Украина должна быть благодарнее". Украинские власти вызвали посла Польши, польская сторона в свою очередь вызвала украинского.
- На фоне этого президент Украины заявил, что "никакой трещинки быть не может В отношениях с Польшей. Он заверил, что короткие политические разногласия не должны влиять на прочность отношений обеих стран.
- После инцидента Канцелярия президента Польши также заявила, что все недоразумения уже позади – отношения улучшились. Там заявили, что разногласия, конечно, могут возникать, но стороны должны систематически работать над улучшением коммуникации.