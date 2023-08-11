Об этом заявил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот. Он подчеркнул, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач, получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

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Будут работать, чтобы отношения становились лучше

Сейчас спор между Украиной и Польшей несколько разрешился. Однако Шрот заявил, что для улучшения отношения нужны усилия не только польской, но и украинской стороны.

Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше,

– прокомментировал Шрот.

Напомним, что предметом разногласий и спора стал запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Пшидач недавно заявил, что "Украине следует быть благодарнее".

Что известно о споре между странами