Об этом заявил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот. Он подчеркнул, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач, получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.
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Будут работать, чтобы отношения становились лучше
Сейчас спор между Украиной и Польшей несколько разрешился. Однако Шрот заявил, что для улучшения отношения нужны усилия не только польской, но и украинской стороны.
Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше,
– прокомментировал Шрот.
Напомним, что предметом разногласий и спора стал запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Пшидач недавно заявил, что "Украине следует быть благодарнее".
Что известно о споре между странами
- В ходе общения с польским СМИ 1 августа Марцин Пшидач обсуждал вопрос ограничения импорта украинской сельскохозяйственной продукции. На фоне этого возник вопрос, что между Украиной и Польшей могут ухудшиться отношения. Пшидач отметил, что для Варшавы приоритетом является защита интересов собственных фермеров, а Украине стоило бы быть "благодарнее".
- После этого Украина вызвала польского посла. В ответ на подобные действия Польша вызвала украинского посла.
- Впоследствии в МИД Польши охарактеризовали отношения с Украиной как "напряженные". Польский министр заявил, что между странами "нет общего согласия".
- Вместе с тем, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что краткие политические разногласия не должны влиять на прочность отношений обеих стран. Он подчеркнул, что "политика не должна быть выше единства, а эмоции – важнее интересов народов".