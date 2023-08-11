Про це заявив голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот. Він наголосив, що очільник президентського Бюро міжнародної політики, міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії.

Дивіться також У Польщі погіршилось ставлення до українців: найбільше хвилюються польські жінки

Будуть працювати, аби відносини ставали кращими

Нині суперечка між Україною та Польщею дещо вирішилася. Проте Шрот заявив, що для покращення відноси потрібні зусилля не лише польської, але й української сторони.

Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з'являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв'язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими й ставали кращими,

– прокоментував Шрот.

Нагадаємо, що предметом розбіжностей та суперечки стала заборона на ввезення українського зерна. Крім того, Пшидач нещодавно заявив, що "Україні варто бути більш вдячною".

Що відомо про суперечку між країнами