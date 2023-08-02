Президент України заявив, що короткі політичні розбіжності не повинні впливати на міцність стосунків обох країн. Інтереси польського та українського народу мають взяти верх над емоціями.

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Коментуючи дипломатичний конфлікт із викликом польського посла, Зеленський зауважив, що "політика не повинна бути вище єдності, а емоції – важливіші за інтереси народів".

Глава держави підкреслив, що це саме той час, коли Європа має знову довести, що вона вміє захищати спільні цінності пліч-о-пліч, "незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції".

Зеленський зазначив, що Україна вдячна усім народам, які допомагають їй протистояти російській агресії.

Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може,

– наголосив він.

Президент заявив, що не допустить, аби політичні чвари зіпсували відносини між українським і польським народами.

Також він нагадав за спільну мету, задля якої вся Європа має об'єднатися, – це перемога над Росією.

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