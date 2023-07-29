Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія виступають проти ввезення українського зерна. Вони запевняють, що це шкодить місцевим аграріям, і задля їх захисту заборону на імпорт української пшениці потрібно продовжити.

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Польща піде наперекір позиції ЄС

Польський міністр сільського господарства Роберт Телуш заявив Сейму, що ввозити українське зерно до Польщі ніхто не буде. Навіть після 15 вересня місцева влада збирається забороняти ввезення українського зерна.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський чітко заявили: після 15 вересня українське зерно не в'їде до Польщі. Ми оберігатимемо польське сільське господарство,

– заявив посадовець.

Лідери ЄС чітко заявили, що забороняти імпорт українського зерна не можна. Вони закликали дотримуватися єдності в Європі та шукати інші шляхи вирішення проблеми.

Сусіди України заявляють, що заборонити ввезення українського зерна потрібно як мінімум до кінця року. Натомість країни Балтії попросили ЄС продумати маршрути вивезення зерна з України через їхню територію.

Після виходу окупантів із зернової угоди експорт зерна для України сильно ускладнився, і багато країн намагаються знайти вихід із непростої ситуації та допомогти Україні заробляти на глобальному ринку.