Антимонопольний комітет України звинуватив ТОВ "Сокар Енерджі Україна" у порушенні економічної конкуренції, яку захищає законодавство. Тепер компанія буде змушена заплатити штраф.

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За що оштрафували Socar

Як повідомили в АМКУ, у штрафі винна сама компанія. Голова комітету АМКУ звернувся до "Сокар Енерджі Україна" з вимогою подати певну інформацію. На це у компанії було 90 днів, що визначає закон "Про захист економічної конкуренції".

Важливо! Верховна Рада прийняла у першому читанні закон про повернення електронного декларування. У ньому також йдеться про деякі нововведення.

У компанії вирішили проігнорувати звернення Антимонопольного комітету, що є порушенням закону. Як наслідок, рахунки Socar трішки "схуднуть" через штраф розміром у 2 мільйони гривень.

За схоже порушення також оштрафували ТОВ "Газовик+". Сума склала 179 тисяч гривень, покарання виписали за два порушення економічної конкуренції. Щоправда, обидва випадки датовані ще 2022 роком.