Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд схвалив порядок використання наданого Францією кредиту. Усі гроші повинні витратити на закупівлю нових рейок.

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Які умови кредиту та де купуватимуть рейки

Гроші Україні надали в рамках спільного з урядом Французької Республіки проєкту постачання рейок акціонерному товариству Укрзалізниця. Нові рейки УЗ буде купувати саме у Франції.

Кредит погодили на наступних умовах:

сума – 37,6 мільйона євро;

відсоток – 0,0161% річних;

період – 35 років;

пільговий період – 14 років.

Завдяки цим грошам Укрзалізниця отримає 20 тисяч тонн рейок від Saarstahl Rail SAS, який вважається провідним європейським провідником. Увесь проєкт профінансує уряд Франції.

Також повідомляється, що йдеться про рейки -65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів (у Європі цей показник становить 50 метрів). Ціна за тонну становить 1980 євро, це з урахуванням доставки до Львівської області.