Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство одобрило порядок использования предоставленного Францией кредита. Все деньги должны потратить на закупку новых рельсов.

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Какие условия кредита и где будут покупать рельсы

Деньги Украине предоставили в рамках совместного с правительством Французской Республики проекта поставок рельсов акционерному обществу Укрзализныця. Новые рельсы УЗ будут покупать именно во Франции.

Кредит согласовали на следующих условиях:

сумма – 37,6 миллиона евро;

процент – 0,0161% годовых;

период – 35 лет;

льготный период – 14 лет.

Благодаря этим деньгам Укрзализныця получит 20 тысяч тонн рельсов от Saarstahl Rail SAS, считающегося ведущим европейским проводником. Весь проект профинансирует правительство Франции.

Также сообщается, что речь идет о рельсах -65 с закаленной поверхностью качения длиной 25 метров (в Европе этот показатель составляет 50 метров). Цена за тонну составляет 1980 евро, это с учетом доставки во Львовскую область.