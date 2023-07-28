Антимонопольный комитет Украины обвинил ООО "Сокар Энерджи Украина" в нарушении экономической конкуренции, защищаемой законодательством. Теперь компания будет вынуждена заплатить штраф.

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За что оштрафовали Socar

Как сообщили в АМКУ, в штрафе виновата сама компания. Глава комитета АМКУ обратился в "Сокар Энерджи Украина" с требованием предоставить определенную информацию. На это у компании было 90 дней, что определяет закон "О защите экономической конкуренции".

Важно! Верховная Рада приняла в первом чтении закон о возвращении электронного декларирования. В нем также говорится о некоторых нововведениях.

В компании решили проигнорировать обращение Антимонопольного комитета, являющееся нарушением закона. Как следствие, счета Socar немного "похудеют" из-за штрафа размером в 2 миллиона гривен.

За схожее нарушение также оштрафовали ООО "Газовик+". Сумма составила 179 тысяч гривен, наказание было выписано за два нарушения экономической конкуренции. Правда, оба случая датированы еще 2022 годом.