Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9534. Он должен вернуть электронное декларирование с несколькими новшествами.

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Что нового будет в декларациях

По словам Ярослава Железняка, в законе говорится, что декларации нужно будет подавать не только за этот год, но и за все предыдущие. Также возвращаются спецпроверки, под них подпадают и те, кого назначали в условиях военного положения.

Что касается публичности, то все декларации возвращают в общий доступ, но без некоторых данных, таких как место жительства, точное расположение объекта владения, даты рождения и т.д. Это направлено на безопасность подающих декларации в условиях военного положения.

В случае если изменения в имущественном состоянии были существенными, то на их декларирование уделяется больше времени. Декларировать нужно все объекты, которые находились в собственности или пользовании свыше 183 календарных дней, стоимость которых превышает 50 прожиточных минимумов.

Для военных была прописана отдельная часть в законе. Им разрешено подавать декларации в течение 90 дней после завершения боевых действий, военного положения, а также возвращения в пункт постоянной дислокации или работы (ротация не считается). Также отсрочку предоставляют лицам, находящимся на временно оккупированных территориях.