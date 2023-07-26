Народные депутаты приняли закон, целью которого является борьба с черным рынком алкоголя и сигарет. Документ уже прошла подпись президента, поэтому изменения только ждут, когда придет их время.

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Какие изменения принесет закон

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, принятие этого закона пытались заблокировать игроки черного рынка. Достичь своей цели им не удалось – закон прошел все необходимые этапы.

Важно! Закон должен перевести учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат. По мнению депутатов, это будет серьезным ударом по теневому рынку.

Электронная марка должна дать возможность отслеживать товародвижение на всех этапах движения от производителя или импортера вплоть до конечного потребителя. Это позволит установить контроль над полнотой и своевременностью уплаты акцизного налога за табак, алкоголь и жидкости для электронных сигарет.

Нововведение должно позволить каждому потребителю идентифицировать продукцию. Соответственно, каждый желающий получит доступ к проверке легальности происхождения товара.

Бизнесу также будет легче работать, ведь бумажные марки уйдут в прошлое. Система автоматически произведет расчеты и выставит нужный счет для уплаты в части, где указаны суммы акцизного налога за заказные марки.