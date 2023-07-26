Народные депутаты приняли закон, целью которого является борьба с черным рынком алкоголя и сигарет. Документ уже прошла подпись президента, поэтому изменения только ждут, когда придет их время.
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Какие изменения принесет закон
По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, принятие этого закона пытались заблокировать игроки черного рынка. Достичь своей цели им не удалось – закон прошел все необходимые этапы.
Электронная марка должна дать возможность отслеживать товародвижение на всех этапах движения от производителя или импортера вплоть до конечного потребителя. Это позволит установить контроль над полнотой и своевременностью уплаты акцизного налога за табак, алкоголь и жидкости для электронных сигарет.
Нововведение должно позволить каждому потребителю идентифицировать продукцию. Соответственно, каждый желающий получит доступ к проверке легальности происхождения товара.
Бизнесу также будет легче работать, ведь бумажные марки уйдут в прошлое. Система автоматически произведет расчеты и выставит нужный счет для уплаты в части, где указаны суммы акцизного налога за заказные марки.