Народні депутати прийняли закон, який має на меті боротьбу з чорним ринком алкоголю та сигарет. Документ вже пройшов підпис президента, тому зміни лише чекають на те, коли прийде їх час.

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Які зміни принесе закон

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, прийняття цього закону намагалися заблокувати гравці чорного ринку. Досягнути своєї мети їм не вдалося – закон пройшов усі необхідні етапи.

Важливо! Цей закон повинен перевести облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат. На думку депутатів, це буде серйозним ударом по тіньовому ринку.

Електронна марка повинна дати можливість відстежувати рух товарів на всіх етапах руху від виробника чи імпортера аж до кінцевого споживача. Також це дозволить встановити контроль над повнотою та своєчасністю сплати акцизного податку за тютюн, алкоголь та рідини для електронних сигарет.

Нововведення має дозволити кожному споживачеві ідентифікувати продукцію. Відповідно, кожен охочий матиме доступ до перевірки легальності походження товару.

Бізнесу також буде легше працювати, адже паперові марки відійдуть у минуле. Система автоматично проведе розрахунки та виставить потрібний рахунок до сплати у частині, де вказані суми акцизного податку за замовлені марки.