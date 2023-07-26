18 травня завершується раніше прийнятий період воєнного стану та мобілізації. Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, найближчим часом їх повинні продовжити.

До речі Довоєнні правила скоро повертаються: які зміни чекають на ФОПів з 1 серпня

Ймовірно, термін воєнного стану та мобілізації знову продовжать на 90 діб, тобто новий термін буде означений до 15 листопада 2023 року.

Що зміниться для бізнесу

Найбільший ризик залишається незмінним – це мобілізації військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ. У певних випадках можливе бронювання, але скористатися ним може лише незначна частина підприємств, функціонування яких є критичним для обороноспроможності та економічної стабільності держави.

Важливо! Уряд працює над створенням електронного порталу бронювання працівників. Втім, очікується, що він запрацює щонайменше через 3 місяці.

Окрім того, платоспроможність населення під час війни не надто висока, а повернення довоєнних податків стане ще одним викликом для підприємців.

Також раніше уряд закликав усіх готуватися до важкої зими, зокрема, і через ймовірні відключення світла. Малі підприємці придбали генератори, але ті бізнеси, які мають великі виробничі лінії, навряд чи зможуть працювати на повну потужність.

Не варто забувати і про заборону працювати під час повітряної тривоги. Росіяни забезпечені великою кількістю дронів, тому варто враховувати, що подекуди простій може стати критичним.