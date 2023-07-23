Уряд працює над втіленням ідеї електронного бронювання. Це дозволить бізнесу простіше та швидше подавати своїх працівників на бронювання від мобілізації.

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Що це буде за сервіс та як ним користуватися

Як заявив заступник міністра економіки Ігор Фесенко, зараз Мінцифри будує сервіс з умовною назвою "єБронювання". Це буде портал, де кожне підприємство зможе створити свій електронний кабінет та вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників.

Автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання,

– розповів Фесенко.

Планується, що електронний документ буде містити QR-код, який можна буде роздрукувати та підтверджувати, що людина заброньована від мобілізації. На розробку порталу потрібно приблизно три місяці.

"Це повністю руйнуватиме діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес", – додав заступник міністра економіки.

Станом на сьогодні від мобілізації заброньовано понад 500 тисяч військовозобов'язаних працівників.