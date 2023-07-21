Найбільша авіакомпанія Європи вже проводить активну роботу щодо повернення на український ринок. Лоукостер вірить, що наш ринок є вкрай перспективним.
До речі Літаки повернуться у небо: боси лоукостера Ryanair в Україні і вже домовляються про польоти
Коли Ryanair літатиме в Україну
За підсумками зустрічі з українськими делегаціями Ryanair пообіцяв повернутися в Україну, як тільки Агенція з авіаційної безпеки Європейського Союзу оцінить безпеку польотів над нашою територією. Оскільки лоукостер виступив ініціатором процесу, то очікується, що це станеться не довше як за 2 місяці після завершення війни.
Плани Ryanair щодо України наступні:
- 600 рейсів на тиждень;
- 3 мільярди на відновлення галузі в Україні;
- 30 нових літаків Boeing 737 Мах, які будуть базуватися у Києві, Одесі та Львові;
- рейси будуть здійснюватися до європейських столиць;
- будуть щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом та Одесою;
- налагодження співпраці з Харковом та Херсоном, як тільки там відновлять інфраструктуру.
У Ryanair переконані, що низькі тарифи на авіаперевезення не лише допоможуть відновити галузь, а й сприятимуть швидкому розвитку України.