Компанія Ryanair вже планує своє повернення на український ринок авіапольотів. Делегація лоукостера прибула в Україну та веде перемовини із керівниками аеропорту "Бориспіль".

Цікаво Бізнес на крові: хто найбільші платники податків до російського бюджету

Коли Ryanair планує відновити польоти в Україні

Оскільки бойові дії та ракетні обстріли українських міст тривають, найбільша авіакомпанія Європи не може повернутися в Україну просто зараз. Але керівники лоукостера обіцяють, що готові відновити сполучення з нами за кілька днів після завершення війни.

Раніше південнокорейська компанія Hyundai заявляла, що долучиться до відновлення аеропорту "Бориспіль". Зокрема, йдеться про відновлення посадкових смуг та будівництво нового вантажного термінала.

На переговори з "Борисполем" прибули найвищі боси компанії: головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О'Лірі, головний виконавчий директор Ryanair DAC Едді Вілсон та комерційний директор Ryanair DAC Джейсон МакГіннес. Да аеропорту вони дісталися потягом "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Україна закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Раніше Європейська організація безпеки повітряної навігації прогнозувала, що обмеження на польоти цивільної авіації в Україні повинні діяти до 2029 року. Втім, Євроконтроль готовий переглянути своє рішення після перемоги України на основі оновлених даних.

Раніше лунала інформація, що аеропорт "Львів" можуть відкрити за прикладом зернового коридору.