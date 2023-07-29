Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария выступают против ввоза украинского зерна. Они уверяют, что это вредит местным аграриям, и для из защиты запрет на импорт украинской пшеницы нужно продлить.
Интересно Socar оштрафовали на 2 миллиона гривен: в чем обвинили сеть АЗС
Польша пойдет наперекор позиции ЕС
Польский министр сельского хозяйства Роберт Телуш заявил Сейму, что ввозить украинское зерно в Польшу никто не будет. Даже после 15 сентября местные власти собираются запрещать ввоз украинского зерна.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский четко заявили: после 15 сентября украинское зерно не въедет в Польшу. Мы будем оберегать польское сельское хозяйство,
– заявил чиновник.
Соседи Украины заявляют, что запретить ввоз украинского зерна нужно как минимум до конца года. В то же время страны Балтии попросили ЕС продумать маршруты вывоза зерна из Украины через их территорию.
После выхода окупантов из зерновой сделки экспорт зерна для Украины сильно усложнился, и многие страны пытаются найти выход из непростой ситуации и помочь Украине зарабатывать на глобальном рынке.