Ранее представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии жаловались на украинское зерно, дескать, оно создает трудности для местных аграриев. Они попросили Европейскую комиссию рассмотреть возможность введения моратория на украинские зерновые и после 15 сентября, чтобы защитить своих фермеров.

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Продолжение моратория не будет

25 июля прошла встреча министров сельского хозяйства стран Европейского Союза. Германия и Франция не поддержали инициативу стран Восточной Европы о продлении моратория ввоза зерновых из Украины после 15 сентября.

В Брюсселе лидеры ЕС поддержали позицию Украины, которой из-за войны крайне трудно продавать собственное зерно. В частности, представители Франции и Германии четко заявили, что продление моратория невозможно, и понять это должны все участники рынка.

Важно! Российские оккупанты вышли из зерновой сделки и блокируют Черное море. Многие страны работают над поиском альтернативного решения, чтобы свести на нет российские попытки шантажа.

Кроме того, французский министр Марк Фесно заявил, что у ЕС не может быть индивидуальных авантюр, только общая позиция и ответ на вызовы, в том числе и на дестабилизацию рынков. Еврокомиссия пообещала работать с Украиной и пятью странами ЕС, которые "страдают" у нашего зерна, над поиском решения проблемы.

Ранее страны Балтии обращались в ЕС с просьбой укрепить маршруты украинского зерна через их территорию, чтобы наше государство не страдала от действий оккупантов и могло зарабатывать на международном рынке.