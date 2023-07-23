Война будет продолжительной, а значит, экономике нужно подстраиваться под новые реалии. Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" четко регламентирует возможные нововведения на предприятиях по рабочему графику работников.

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Больше рабочих часов, но с доплатой

В частности, закон позволяет вводить шестидневную рабочую неделю, а также увеличивать рабочий день до 10 часов. Следовательно, еженедельный непрерывный отдых может составлять всего 24 часа.

Сообщается, что рабочую неделю работников можно увеличивать до 60 часов. Но вместе с тем людям параллельно должны увеличить зарплату.

Исключением являются работники критической инфраструктуры.

Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым согласно законодательству устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов,

– говорит закон.

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