Війна буде тривалою, а отже, економіці потрібно підлаштовуватися під нові реалії. Закон "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" чітко регламентує можливі нововведення на підприємствах щодо робочого графіка працівників.

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Більше робочих годин, але з доплатою

Зокрема, закон дозволяє запроваджувати шестиденний робочий тиждень, а також збільшувати робочий день до 10 годин. Відтак, щотижневий безперервний відпочинок може становити лише 24 години.

Повідомляється, що робочий тиждень працівників можна збільшувати до 60 годин. Але разом з тим людям паралельно повинні збільшити зарплату.

Винятком є працівники критичної інфраструктури.

Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким згідно із законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин,

– каже закон.

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