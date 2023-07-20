СЕО юридической компании Main Business Partner Соломия Марчук в комментарии 24 Каналу рассказала, почему власти вернули проверки бизнеса, какие бывают виды проверок и как бизнесу нужно подготовиться к визиту налоговиков.

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Почему вернули проверки и когда их ждать

Соломия Марчук

СЕО юридической компании Main Business Partner

Пока в бюджете Украины – финансовый дефицит. Государство собирает около 80 миллиардов гривен, а расходы только на войну могут достигать 130 миллиардов. Цель возврата налогов до довоенного уровня и проверок – увеличить поступления в бюджет.
  • Налоговые проверки вернутся уже с 1 августа.
  • С этого же дня отменяются все налоговые льготы, предоставленные в начале войны.

Марчук также добавляет, что парламентарии уверяли, что возвращение проверок не о давлении на бизнес, налоговая просто возвращается к привычному режиму работы. Поэтому у тех, у кого все хорошо с бумагами, декларацией доходов и уплатой налогов, никаких проблем не возникнет.

Какими бывают налоговые проверки

  • Камеральная

Проводится в помещении налоговой. Может производиться без предупреждения и без присутствия налогоплательщика. Имеет определенные законом сроки.

Цель – проверить, вовремя ли была подана декларация, регистрация накладных, в полном ли объеме уплачивались налоги и т.д.

  • Документальная

Проверяется своевременность уплаты налогов, соблюдение законодательства, в том числе валютного, оформление работников, финансовая отчетность и т.д. Проводится только раз в год.

С графиком плановых проверок можно ознакомиться на сайте ведомства. Внеплановые проверки могут проводиться в случае подозрения в нарушении. Проверять на месте или выездную – решают работники налоговой.

  • Фактическая

Для нее требуется приказ руководителя подразделения налоговой, а также определенные законом основания. Налогоплательщика о ней не предупреждают.

Как бизнес может подготовиться к проверкам

Возвращение проверок, налогов и штрафов – вещь неприятная, но обойти ее не удалось бы ни одним способом. Соответственно, всем предпринимателям лучше подготовиться к визиту налоговиков и навести порядок в бумагах,
– замечает Марчук.

В первую очередь, за чем нужно следить – не появится ли ваша компания в списках на проверку. Если это произойдет, лучше всего связаться с налоговиками и узнать причину, чтобы подготовить нужные документы. Впрочем, не стоит забывать и о проверках – "сюрпризах".
Также следует проверить рискованных контрагентов и все связанные с ними документы и платежи. В случае обнаружения нарушения отвечать придется и вам, поэтому лучше лишний раз подстраховаться.
Лучше всего инвестировать немного времени и систематизировать хранение всех налоговых документов. Это сэкономит много времени и существенно упростит доступ к требуемому отчету.
Часто предприниматели забывают, что документы на товар и его происхождение всегда нужны. Их отсутствие могут рассматриваться как ведение скрытой хозяйственной деятельности.

И последнее, но не менее важное – старайтесь всегда вовремя и правильно декларировать свои доходы, а также платить с них налоги,
– советует Соломия Марчук.