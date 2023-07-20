СЕО юридической компании Main Business Partner Соломия Марчук в комментарии 24 Каналу рассказала, почему власти вернули проверки бизнеса, какие бывают виды проверок и как бизнесу нужно подготовиться к визиту налоговиков.
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Почему вернули проверки и когда их ждать
Пока в бюджете Украины – финансовый дефицит. Государство собирает около 80 миллиардов гривен, а расходы только на войну могут достигать 130 миллиардов. Цель возврата налогов до довоенного уровня и проверок – увеличить поступления в бюджет.
- Налоговые проверки вернутся уже с 1 августа.
- С этого же дня отменяются все налоговые льготы, предоставленные в начале войны.
Марчук также добавляет, что парламентарии уверяли, что возвращение проверок не о давлении на бизнес, налоговая просто возвращается к привычному режиму работы. Поэтому у тех, у кого все хорошо с бумагами, декларацией доходов и уплатой налогов, никаких проблем не возникнет.
Какими бывают налоговые проверки
- Камеральная
Проводится в помещении налоговой. Может производиться без предупреждения и без присутствия налогоплательщика. Имеет определенные законом сроки.
Цель – проверить, вовремя ли была подана декларация, регистрация накладных, в полном ли объеме уплачивались налоги и т.д.
- Документальная
Проверяется своевременность уплаты налогов, соблюдение законодательства, в том числе валютного, оформление работников, финансовая отчетность и т.д. Проводится только раз в год.
С графиком плановых проверок можно ознакомиться на сайте ведомства. Внеплановые проверки могут проводиться в случае подозрения в нарушении. Проверять на месте или выездную – решают работники налоговой.
- Фактическая
Для нее требуется приказ руководителя подразделения налоговой, а также определенные законом основания. Налогоплательщика о ней не предупреждают.
Как бизнес может подготовиться к проверкам
Возвращение проверок, налогов и штрафов – вещь неприятная, но обойти ее не удалось бы ни одним способом. Соответственно, всем предпринимателям лучше подготовиться к визиту налоговиков и навести порядок в бумагах,
– замечает Марчук.
И последнее, но не менее важное – старайтесь всегда вовремя и правильно декларировать свои доходы, а также платить с них налоги,
– советует Соломия Марчук.