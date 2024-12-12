Почему возникают зарплатные схемы

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отмечает, что налог могут покрывать как работодатели, так и работники, в зависимости от востребованности специалиста и ситуации на рынке труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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Он привел пример крупной компании, которая после легализации зарплат потеряла конкурентоспособность из-за уклонения других от налогообложения и вернулась к схемам.

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Верховной Рады Кто-то хочет платить в бюджет меньше налогов, а другие вынуждены и сами так делать, чтобы оставаться в рынке. У меня еще в "прошлой жизни" был кейс, когда крупная компания, которая после снижения ЕСВ вдвое, приняла предложение государства выводить зарплаты из тени, а через полгода полностью "белых" зарплат обнаружила, что конкуренты предлагают на 20% больше за счет уклонения от налогообложения.

Сколько налогов поступило в бюджет в этом году

Гетманцев сообщил, что в этом году Налоговая собрала в общий фонд бюджета 374 миллиарда гривен – на 66,3% больше, чем в 2021 году.

В частности, поступления НДС выросли на 102,4 миллиарда гривен, что составляет прирост в 73%. Эффективность налогообложения НДС повысилась на 14%.

Интересно! В отдельных отраслях, например, в производстве алкоголя, также наблюдается рост – за 2024 год поступления от водки выросли на 1,8 миллиарда гривен, а эффективность налогов в этой сфере повысилась до 6,74%.

Сколько налогов принесли подакцизные товары

Гетманцев отметил, что легальные расходы через РРО по водке выросли на 25%, что свидетельствует о детенизации сегмента, а не об увеличении потребления.

По горючему прирост поступлений в бюджет составил 5,6 миллиарда гривен (+33,4%), а по НДС – 4 миллиарда (+61,6%). Налоговая эффективность здесь выросла до 1,04%.

Табачные изделия уменьшили "тень" с 22% до 14,6%, добавив 5,2 миллиарда гривен.

Интересно! Игорный бизнес обеспечил 16 миллиардов гривен, а выручка вендинга выросли в 4,5 раза благодаря фискализации и РРО.