Чтобы разобраться в изменениях, которые, скорее всего, будут ждать предпринимателей летом, 24 Канал пообщался с бухгалтером Михаилом Смоктовичем, ведь каждый из важнейших пунктов этого законопроекта может кардинально изменить дальнейшую работу для ФЛП.
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Штрафы за работу без РРО возвращаются
Бухгалтер напоминает, что с 1 января 2022 года большинство предпринимателей уже должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг. Но после начала полномасштабного вторжения правительство дало предпринимателям послабление.
В значении, что если мы не выдаем чек, штраф за это нарушение, совершенное в период действия военного времени, не применяют. Законопроект это послабление аннулирует и с 1 июля за не выдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека. Поэтому стоит задуматься об установлении РРО/ПРРО
Возврат плановых проверок
По мнению Смоктовича, возвращение плановых проверок не в значительной степени повлияет на жизнь ФЛП. Ведь внеплановые и фактические проверки и так не запрещены, а ФЛП чаще всего попадают именно под них.
Вместе с тем на один вид проверок станет больше, а значит вероятность попасть под проверку увеличивается.
– подчеркивает он.
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Отмена льготы по уплате единого налога
Законопроект №8401 предусматривает и отмену с 1 июля льготы по уплате единого налога для ФЛП 1 и 2 группы. Следовательно, с июля предприниматели должны будут уплачивать единый налог обязательно.
Отмена 2% от прибыли для ФЛП 3 группы
Многие предприниматели воспользовались ставкой единого налога в 2%, действующей только до конца военного положения.
Вернее теперь до 1 июля 2023 года. Группа удобна, ведь ставка налога достаточно низкая и отчеты очень просты в подаче. Теперь с июля ФЛП, которые находятся на этой ставке переводятся автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%. Но учитывая, что все новое, что должно работать автоматически, в налоговой работает нечасто, я бы рекомендовал перевестись на нужную группу и ставку самостоятельно и заранее,
– делится бухгалтер.
Приняли ли уже законопроект №8401
В даний момент законопроект №8401 лишь законопроект, а не закон, поскольку за него еще не голосовала Верховная рада и не подписывал президент. Поэтому изменения, о которых рассказал бухгалтер, заработают только после принятия законопроекта.
Следует также отметить, что финальный текст законопроект может отличаться от того, что сейчас находится в общем доступе, поэтому важно пересмотреть его повторно после принятия, подчеркивает Смоктович.
Учитывая, что текст изменений предоставлен еще в феврале и их до сих пор не приняли, есть большая вероятность, что уже и не примут. Однако предприниматели должны быть готовы к любому развитию событий,
– резюмирует он.
Какие сейчас налоги платят ФЛП
ФЛП 1 группы оплачивает:
- ЕСВ – 1474 гривны;
- единый налог – 268,4 гривны;
ФЛП 2 группы оплачивает:
- ЕСВ – 1 474 гривны:
- единый налог – 1340 гривен;
ФЛП 3 группы оплачивает:
- ЕСВ – 1474 гривны;
- единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.