Чтобы разобраться в изменениях, которые, скорее всего, будут ждать предпринимателей летом, 24 Канал пообщался с бухгалтером Михаилом Смоктовичем, ведь каждый из важнейших пунктов этого законопроекта может кардинально изменить дальнейшую работу для ФЛП.

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Штрафы за работу без РРО возвращаются

Бухгалтер напоминает, что с 1 января 2022 года большинство предпринимателей уже должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг. Но после начала полномасштабного вторжения правительство дало предпринимателям послабление.

Михаил Смоктович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов В значении, что если мы не выдаем чек, штраф за это нарушение, совершенное в период действия военного времени, не применяют. Законопроект это послабление аннулирует и с 1 июля за не выдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека. Поэтому стоит задуматься об установлении РРО/ПРРО

Возврат плановых проверок

По мнению Смоктовича, возвращение плановых проверок не в значительной степени повлияет на жизнь ФЛП. Ведь внеплановые и фактические проверки и так не запрещены, а ФЛП чаще всего попадают именно под них.

Вместе с тем на один вид проверок станет больше, а значит вероятность попасть под проверку увеличивается.

– подчеркивает он.

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Отмена льготы по уплате единого налога

Законопроект №8401 предусматривает и отмену с 1 июля льготы по уплате единого налога для ФЛП 1 и 2 группы. Следовательно, с июля предприниматели должны будут уплачивать единый налог обязательно.

Напомним! С апреля 2022 года и до конца действия военного положения ФЛП 1 и 2 группы могут платить единый налог добровольно.

Отмена 2% от прибыли для ФЛП 3 группы

Многие предприниматели воспользовались ставкой единого налога в 2%, действующей только до конца военного положения.

Вернее теперь до 1 июля 2023 года. Группа удобна, ведь ставка налога достаточно низкая и отчеты очень просты в подаче. Теперь с июля ФЛП, которые находятся на этой ставке переводятся автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%. Но учитывая, что все новое, что должно работать автоматически, в налоговой работает нечасто, я бы рекомендовал перевестись на нужную группу и ставку самостоятельно и заранее,

– делится бухгалтер.

Интересно! Из-за льгот в 2% от прибыли бюджет-2022 недополучил около 10 миллиардов гривен. Также по оценкам правительства, отмена единого налога в размере 2% принесет в бюджет-2023 дополнительные 8 миллиардов гривен.

Приняли ли уже законопроект №8401

В даний момент законопроект №8401 лишь законопроект, а не закон, поскольку за него еще не голосовала Верховная рада и не подписывал президент. Поэтому изменения, о которых рассказал бухгалтер, заработают только после принятия законопроекта.

Следует также отметить, что финальный текст законопроект может отличаться от того, что сейчас находится в общем доступе, поэтому важно пересмотреть его повторно после принятия, подчеркивает Смоктович.

Учитывая, что текст изменений предоставлен еще в феврале и их до сих пор не приняли, есть большая вероятность, что уже и не примут. Однако предприниматели должны быть готовы к любому развитию событий,

– резюмирует он.

Какие сейчас налоги платят ФЛП

ФЛП 1 группы оплачивает:

ЕСВ – 1474 гривны;

единый налог – 268,4 гривны;

ФЛП 2 группы оплачивает:

ЕСВ – 1 474 гривны:

единый налог – 1340 гривен;

ФЛП 3 группы оплачивает: