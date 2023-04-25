Штрафы и последствия, если не зарегистрировать ФЛП

Бухгалтер Михаил Смокович замечает, что лично знает много людей, которые продают товары через интернет, занимаются рукоделием или предоставляют какие-то бытовые услуги без регистрации ФЛП. Просто принимают средства наличными или на свою карту физического лица. И работать таким образом удается достаточно долго.

Читайте также ФЛП грозят штрафы: какие важные изменения произошли в апреле

Михаил Смокович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП Однако это нарушение, за которое предусмотрена ответственность. Начнем с того, что можно получить штраф в размере от 17 000 до 85 000 гривен за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Этот штраф предусмотрен статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Бухгалтер добавляет, что получить вышеупомянутый штраф не так уж просто, если у вас нет вывески, по которой можно зайти в заведение/кабинет с улицы. Ведь эти штрафы обычно так и выписываются. Шли по улице, увидели магазин, а там продают без оформления – штраф. Да и с такими случаями очень редко сталкиваемся.

Но этот штраф это не единственное, чего следует остерегаться. Ведь все те, кто работает без официальной регистрации – не платят со своего дохода налоги. А за это ответственность может быть значительно серьезнее,

– подчеркивает он.

Посчитаем на практике, какой штраф можно получить Возьмем такой случай, я продаю через интернет постельное белье. В месяц оборот 20 000 гривен. Мой доход – 30%. Что в деньгах – 6 000 гривен. Вроде бы и не много и бизнесом не назовешь. Зачем оформлять ФЛП? Что произойдет, если налоговая узнает о такой деятельности? Берем срок исковой давности 3 года, и считаем доход за этот период – 3 года * 12 мес * 20 000 гривен оборота = 720 000 гривен. Из этой суммы налоговая доначислит 18% НДФЛ (129 600 гривен) и 1,5% военного сбора (10 800 гривен) + штраф за несвоевременную уплату налога 20% (25 920). И это кроме административных штрафов.

Почему многие украинцы работают не оформляя ФЛП

Михаил Смокович считает, что в Украине многие работают без оформления, скорее всего, из-за того, что не знают о последствиях, потому что ни от кого о них не слышали, ведь подобные дела сейчас достаточно нечастые.

Все потому, что налоговая наша почти не имеет инструментов контроля. В банках действует банковская тайна, а информация по нашим счетам может передаваться в налоговую только по запросу суда. Даже если банки государственные. Новая почта также не спешит делиться информацией,

– объясняет он.

Поэтому почти единственным способом для налоговой узнать о ведении незарегистрированной хозяйственной деятельности – жалоба покупателя или клиента. Не согласились на возврат товара, оказали некачественную услугу и отказались возвращать средства, возник конфликт с покупателем/клиентом, не дали возможность рассчитаться через POS-терминал – получили жалобу и проверку.

А если получаешь средства на счет или по Новой почте – информация о ваших транзакциях хранится почти вечно и работает доказательством нарушения.

Поэтому следует задуматься об официальной работе через регистрацию ФЛП, по которому в Украине самые низкие налоги в Европе и самая простая работа. Регистрация онлайн через Дию за 15 минут, подача отчетности в электронке, контроль и уплата налогов онлайн,

– подчеркивает он.

Интересно! По данным Vkursi, в 2022 году в Украине было зарегистрировано 201 295 ФЛП, из которых 69% через Дию.

Действующие налоги для ФЛП

Напомним, что размер налогов для предпринимателей в Украине привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму, которые составляют 6 700 гривен и 2 589 гривен соответственно.

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023).

ФЛП 2 группы:

ЕСВ будет составлять 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог – 1 340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы на 1 января 2023 года).

ФЛП 3 группы: