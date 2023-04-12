Штрафы для ФЛП с 1 апреля

С апреля этого года предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны сообщать о своем статусе банкам, другим финансовым учреждениям, небанковским предоставлятелям платежных услуг, эмитентам электронных денег, в которых такие лица открывают счета/электронные кошельки.

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Если же предприниматели не сообщат о своем статусе при открытии счета/электронного кошелька, то будут вынуждены заплатить штраф в размере 680 гривен за каждый случай не уведомления.

Сколько ФЛП в Украине

За 2022 год украинцы зарегистрировали 33 837 новых юридических лиц.

Больше всего регистраций пришлось на февраль – 4 106, а меньше всего на март – всего 503, по данным Vkursi.

В 2022 году в структуре распределения по КВЭД на первой позиции была торговля. По количеству зарегистрированных юридических лиц по видам экономической деятельности вошли: