Штрафи для ФОПів з 1 квітня
З квітня цього року підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці.
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Якщо ж підприємці не повідомлять про свій статус при відкритті рахунку/електронного гаманця, то будуть змушені заплатити штраф у розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення.
Скільки ФОПів в Україні
- За 2022 рік українці зареєстрували 33 837 нових юридичних осіб.
- Найбільше реєстрацій припало на лютий – 4 106, а найменше на березень – всього 503, за даними Vkursi.
У 2022 році у структурі розподілу за КВЕДами на першій позиції була торгівля. За кількістю зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності увійшли:
- оптова та роздрібна торгівля – 7 835 юридичних осіб;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 6 544 юридичних осіб;
- надання інших видів послуг – 3 822 юридичних осіб;
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1 968 юридичних осіб;
- переробна промисловість – 1822 юридичних осіб.