Відповідно, ті підприємці, які припинили сплачувати ЄСВ – не накопичують страховий стаж. Варто зауважити, що цього року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно накопичити не менше, ніж 30 років страхового стажу.

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На скільки звільнили від сплати ЄСВ

Бухгалтер Михайло Смокович у коментарі 24 Каналу нагадав, що ФОПи 1 та 2 групи, починаючи з 1 квітня 2022 року, мають право не сплачувати єдиний податок, і ця пільга буде діяти до моменту закінчення воєнного стану.

Та якщо можливість платити є, Михайло рекомендує сплачувати, адже зараз для нашої країни це важливо як ніколи. Крім того, всі підприємці звільнені від сплати ЄСВ, починаючи від 1 березня і ще протягом 12 місяців після закінчення воєнного стану.

Михайло Смокович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Тому де-факто підприємці 1 та 2 групи зараз взагалі можуть не сплачувати податки. Підприємці ж 3 групи будуть сплачувати єдиний податок лише в тому випадку, якщо отримуватимуть дохід.

Смокович зауважує, що ці звільнення та спрощення ідуть без будь-яких умов. Тобто ФОП може далі продовжувати працювати, отримувати дохід і все одно користуватись вище згаданими пільгами.

Зверніть увагу! Також скасували штрафи за невчасну сплату ЄСВ. Ще 90 днів з моменту закінчення воєнного стану буде можливість сплатити ЄСВ без будь-яких штрафів та пені.

ЄСВ за мобілізованого працівника

Підприємці, яких було мобілізовано, можуть не сплачувати ЄСВ за себе, при чому отримувати нарахування страхового стажу, адже ЄСВ за них сплачує держава,

– пояснює бухгалтер.

Також мобілізовані ФОПи можуть не подавати звітність. Однак для цього їм потрібно звернутись у податкову службу за місцем реєстрації та надати копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію.

Зробити це можна або одразу по мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).