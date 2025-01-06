Продовжено дію старих вимог до фіскальних чеків

Міністерство фінансів України наказом від 30 грудня 2024 року №674 внесло зміни до свого попереднього наказу від 22 листопада 2024 року №601, яким передбачались штрафи до 17 000 гривень через нові правила використання платіжних терміналів, інформує 24 Канал.

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Важливо! Підприємцям продовжили можливість формування розрахункових документів відповідно до попередніх вимог.

Що це означає для бізнесу

Підприємства, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО, програмне забезпечення яких включено до Державного реєстру, можуть продовжувати формувати розрахункові документи за старими правилами.

Зокрема, продовжено можливість:

зазначати спрощену назву товару в чеках;

уникати обов'язкового зазначення інформації про платіжну операцію при використанні платіжних карток, за винятком продажу алкоголю та тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі.

Зміни після 1 березня 2025 року

Після завершення перехідного періоду всі платники повинні будуть відповідати оновленим вимогам до форми й змісту розрахункових документів, встановленим наказом №601.

Ці зміни стосуються як паперових, так і електронних розрахункових документів і спрямовані на покращення прозорості платіжних операцій.

Підприємцям рекомендується заздалегідь перевірити актуальність своїх систем РРО та оновити програмне забезпечення відповідно до нових вимог, щоб уникнути штрафних санкцій.