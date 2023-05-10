Что будет с налогами в мае

В мае ситуация с налогами не изменится. Однако в июле следует ожидать отмена льготного налога. Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона прокомментировал, что эти льготы были временными.

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Мы считаем, что он (льготный налог – 24 Канал) сыграл свою роль и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля. Введение льготы с самого начала носило временный характер,

– объяснил Гетманцев.

Так что с 1 июля предпринимателей ждут следующие изменения:

отменят 2% налога для бизнеса с оборотом менее 10 миллиардов гривен;

возобновят документальные проверки на территориях, где не ведутся боевые действия;

вернут штрафы за невыполнение налоговых обязанностей.

Какие налоги платят ФЛПы разных категорий

ФЛПы разных групп платят разные супы налогов для государства. Ситуация такова:

ФЛП 1 группы платит ЕСВ – 1474 гривны и единый налог – 268,4 гривны;

платит ЕСВ – 1474 гривны и единый налог – 268,4 гривны; ФЛП 2 группы платит ЕСВ – 1474 гривны и единый налог – 1340 гривен;

платит ЕСВ – 1474 гривны и единый налог – 1340 гривен; ФЛП 3 группы платит ЕСВ – 1474 гривны и единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно платит НДС.

Какие штрафы ждут украинцев, не регистрирующих свой бизнес

Бухгалтер Михаил Смокович в комментарии 24 Канала рассказал, что сам знает нескольких незарегистрированных предпринимателей, но подчеркнул, что за такую деятельность можно получить очень серьезный штраф.

Однако это нарушение за которое предусмотрена ответственность. Начнём с того, что можно получить штраф в размере от 17 000 до 85 000 гривен за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Этот штраф предусмотрен статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях,

– объяснил он.

Также он добавил, что люди без регистрации не платят налоги, поэтому это может только усугубить ситуацию. Если налоговая узнает о вашей деятельности, то к вышеупомянутой вам придется доплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и штраф за несвоевременную уплату налога 20% за весь период функционирования бизнеса.