Кого это касается
Речь идет о ФЛПах 3 группы, которые зарегистрировались со ставкой 5% в 2022 году и сразу перешли на ставку 2%. Для этих людей грозит упразднение спецгруппы в 2%.
Чтобы проверить свой ФЛП, нужно заказать выписку по единому налогу в электронном кабинете плательщика на сайте ГНС. Если в документе дата перехода на упрощенную систему налогообложения и дата применения ставки в 2% совпадают, значит, ФЛП является плательщиком по ставке 2% с первого дня государственной регистрации.
Изменения произойдут 1 июля 2023 г. законопроектом №8401 да меморандумом МВФ.
Что можно сделать
Можно перейти на ставку 5%.
Для этого нужно подать заявление о переходе с 1 июля по спецрежиму на ставку 5%, до 15 июня 2023 года. В таком случае перевод на общую систему не будет.
Все остальные ФЛПы автоматически переведут на те условия, на которых они работали раньше.
Налоги для предпринимателей изменятся
- Нардепы в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметили, что отмена льготы в 2% в будущем поможет получить значительную поддержку МВФ.
- С 1 июля отменят налог 2% для ФЛП 3 группы (возвратят 5%), а ФЛПы 1 и 2 групп будут обязаны уплачивать единый налог.
- Также вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства и будут штрафовать за отсутствие РРО.