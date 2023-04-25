Кого це стосується
Йдеться про ФОПів 3 групи, що зареєструвалися зі ставкою 5% у 2022 році й одразу перейшли на ставку 2%. Для цих людей загрожує скасування спецгрупи у 2%.
Щоб перевірити свій ФОП, потрібно замовити витяг по єдиному податку в електронному кабінеті платника на сайті ДПС. Якщо у документі дата переходу на спрощену систему оподаткування та дата застосування ставки у 2% збігаються, значить ФОП є платником по ставці 2% з першого дня державної реєстрації.
Зміни відбудуться 1 липня 2023 року у зв’язку з законопроєктом №8401 та меморандумом МВФ.
Що можна зробити
Можна перейти на ставку 5%.
Для цього потрібно подати заяву про перехід з 1 липня зі спецрежиму на ставку 5%, до 15 червня 2023 року. У такому випадку, переведення на загальну систему не буде.
Усіх інших ФОПів автоматично переведуть на ті умови, на яких вони працювали раніше.
Податки для підприємців зміняться
- Нардепи у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики зауважили, що скасування пільги у 2% в майбутньому допоможе отримати значну підтримку від МВФ.
- З 1 липня скасують податок 2% для ФОПів 3 групи (повернуть 5%), а ФОПи 1 та 2 груп будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок.
- Також повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства та штрафуватимуть за відсутність РРО.