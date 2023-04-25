Кого це стосується

Йдеться про ФОПів 3 групи, що зареєструвалися зі ставкою 5% у 2022 році й одразу перейшли на ставку 2%. Для цих людей загрожує скасування спецгрупи у 2%.

Загальна система оподаткування — це система, де підприємець платить: податок на доходи фізичних осіб — 18%; військовий збір — 1,5%; єдиний соціальний внесок — 22%.

Щоб перевірити свій ФОП, потрібно замовити витяг по єдиному податку в електронному кабінеті платника на сайті ДПС. Якщо у документі дата переходу на спрощену систему оподаткування та дата застосування ставки у 2% збігаються, значить ФОП є платником по ставці 2% з першого дня державної реєстрації.

Зміни відбудуться 1 липня 2023 року у зв’язку з законопроєктом №8401 та меморандумом МВФ.

Що можна зробити

Можна перейти на ставку 5%.

Для цього потрібно подати заяву про перехід з 1 липня зі спецрежиму на ставку 5%, до 15 червня 2023 року. У такому випадку, переведення на загальну систему не буде.

Усіх інших ФОПів автоматично переведуть на ті умови, на яких вони працювали раніше.

Податки для підприємців зміняться