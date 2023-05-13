Щоб розібратись у змінах, які, скоріш за все, чекатимуть на підприємців влітку, 24 Канал поспілкувався з бухгалтером Михайлом Смоктовичем, адже кожен з найважливіших пунктів цього законопроєкту може кардинально змінити подальшу роботу для ФОПів.
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Штрафи за роботу без РРО повертаються
Бухгалтер нагадує, що з 1 січня 2022 року більшість підприємців мали вже працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи POS-термінал/інтернет еквайринг. Та після початку повномасштабного вторгнення уряд дав підприємцям послаблення.
В значенні, що якщо ми не видаємо чек, штраф за це порушення, що здійснене в період дії воєнного часу не застосовують. Законопроєкт це послаблення анулює і з 1 липня за не видачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару, без видачі чека. Тому варто буде задуматись про встановлення РРО/ПРРО
Повернення планових перевірок
На думку Смоктовича, повернення планових перевірок не значною мірою вплине на життя ФОПів. Адже позапланові та фактичні перевірки й так не заборонені, а ФОПи найчастіше потрапляють саме під них.
Разом з тим на один вид перевірок стане більше, а значить ймовірність потрапити під перевірку збільшується,
– підкреслює він.
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Скасування пільги по сплаті єдиного податку
Законопроєкт №8401 передбачає й скасування з 1 липня пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів 1 та 2 групи. Отже, з липня підприємці повинні будуть сплачувати єдиний податок обов’язково.
Скасування 2% від прибутку для ФОПів 3 групи
Багато підприємців скористались ставкою єдиного податку у 2%, яка діє лише до кінця воєнного стану.
Точніше тепер до 1 липня 2023 року. Група зручна, адже ставка податку достатньо низька і звіти дуже прості в подачі. Та тепер з липня ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Та зважаючи, що все нове, що має працювати автоматично, в податковій працює гарно не часто, я б рекомендував перевестись на потрібну групу та ставку самостійно і заздалегідь,
– ділиться бухгалтер.
Чи ухвалили вже законопроєкт №8401
Наразі законопроєкт №8401 лише законопроєкт, а не закон, оскільки за нього ще не голосувала Верховна рада і не підписував президент. Тому зміни про які розповів бухгалтер, запрацюють лише після прийняття законопроєкту.
Варто також зауважити, що фінальний текст законопроєкт може відрізнятись від того, що є зараз в загальному доступі, тому важливо переглянути його повторно після прийняття, підкреслює Смоктович.
Зважаючи, що текст змін наданий ще в лютому і їх досі не прийняли, маємо велику ймовірність, що вже й не приймуть. Та підприємці повинні бути готові до будь-якого розвитку подій,
– резюмує він.
Які зараз податки платять ФОПи
ФОП 1 групи сплачує:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 268,4 гривні;
ФОП 2 групи сплачує:
- ЄСВ – 1 474 гривні:
- єдиний податок – 1 340 гривень;
ФОП 3 групи сплачує:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.