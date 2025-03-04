Які податки потрібно сплачувати

У Державній податковій службі нагадали, що такі громадяни повинні подати декларацію про доходи та сплатити відповідні податки. Будь-який дохід, отриманий за межами України, підлягає оподаткуванню, інформує 24 Канал.

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Зокрема, застосовуються такі ставки:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

1,5% – військовий збір (діє лише для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).

Зауважте. Якщо дохід нараховано в іноземній валюті, то для розрахунку сума перераховується в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування.

Як уникнути подвійного оподаткування

Якщо ви вже сплатили податки за кордоном, повторно в Україні цього робити не потрібно. Проте важливо, щоб країна, де отримано дохід, мала угоду з Україною про уникнення подвійного оподаткування.

Щоб скористатися цією нормою, необхідно:

Отримати довідку про сплачені податки в іноземній країні.

Легалізувати документ у відповідних органах тієї країни (через консульство або інші установи, що мають такі повноваження).

Важливо! Сума податку, сплаченого за кордоном, може бути зарахована в Україні, але не більше тієї, яку потрібно було б сплатити в Україні.

Наприклад:

Якщо в іншій країні було сплачено 100 000 гривень, а в Україні необхідно було б сплатити 80 000 гривень, то податок у нашій країні вже не сплачується.

Якщо ж за кордоном сплачено 80 000 гривень, а в Україні потрібно 100 000 гривень, тоді доведеться доплатити 20 000 грн.

Якщо документи про сплату податків відсутні, можна подати заяву в українську податкову та перенести термін подачі декларації до 31 грудня.

Якщо ви отримували благодійну допомогу за кордоном

Громадяни, які перебувають за кордоном через війну та отримують тимчасовий захист, мають різні податкові зобов’язання залежно від джерела доходу:

Не потрібно подавати декларацію та сплачувати податки, якщо отримували грошову або гуманітарну допомогу від іноземних урядів чи благодійних фондів.

Декларацію необхідно подавати, якщо отримували будь-які інші доходи, зокрема зарплату або прибуток від фрілансу.

Як подати декларацію, перебуваючи за кордоном

Українці, які тимчасово проживають за кордоном, можуть подати декларацію такими способами:

Поштою – відправити документи з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання.

Електронно – через систему електронного документообігу в Україні.

Податкова знижка

Українці також можуть скористатися правом на податкову знижку. Вона передбачає часткову компенсацію витрат, здійснених протягом року, наприклад на навчання або лікування.

Нагадаємо, що терміни подачі декларацій та сплати податків встановлені Податковим кодексом України, а порушення цих вимог може призвести до штрафів.