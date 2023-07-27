Раніше представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії бідкалися на українське зерно, мовляв, воно створює труднощі для місцевих аграріїв. Вони попросили Європейську комісію розглянути можливість введення мораторію на українські зернові й після 15 вересня, аби захистити власних фермерів.
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Продовження мораторію не буде
25 липня відбулася зустріч міністрів сільського господарства країн Європейського Союзу. Німеччина та Франція не підтримали ініціативу країн Східної Європи про продовження мораторію ввезення зернових з України після 15 вересня.
У Брюсселі лідери ЄС підтримали позицію України, якій через війну вкрай важко продавати власне зерно. Зокрема, представники Франції та Німеччини чітко заявили, що продовження мораторію неможливе, і зрозуміти це повинні всі учасники ринку.
Окрім того, французький міністр Марк Фесно заявив, що в ЄС не може бути індивідуальних авантюр, лише спільна позиція та відповідь на виклики, зокрема, й на дестабілізацію ринків. Єврокомісія пообіцяла працювати з Україною та п'ятьма країнами ЄС, які "страждають" ві нашого зерна, над пошуком рішення проблеми.
Раніше країни Балтії зверталися до ЄС з проханням зміцнити маршрути українського зерна через їхню територію, аби наша держава не страждала від дій окупантів та могла заробляти на міжнародному ринку.