Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ й заявив, що цього не повинно було відбутися.
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Моравецький відреагував на виклик польського посла
Моравецький заявив, що виклик польського посла – "представника країни, який єдиний залишився в Києві в день вторгнення Росії в Україну" до МЗС України "не повинен був відбутися".
У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути,
– написав прем’єр Польщі.
Він додав, що для Польщі інтереси будь-якої іншої держави ніколи не будуть стояти вище за власні.
Що трапилось: подробиці скандалу
- Міністр Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україна нібито "недостатньо цінує" допомогу від його країни. Заяви посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
- Через скандальну заяву МЗС України 1 серпня викликало польського посла Бартоша Ціхоцького. В Офісі президента України заяви Варшави назвали безпідставними.
- Натомість Міністерство закордонних справ Польщі викликало у відповідь посла України Василя Зварича. Як заявили ц відомстві, "у зв’язку із заявами представників української влади".