Посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали 1 серпня до відомства. Під час зустрічі українська сторона наголосила, що відповідні заяви не відповідають дійсності.

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Заяви про "невдячність" є неприйнятними

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що слова Пшидача є неприйнятними.

Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє,

– наголосили в МЗС України.

Після цього МЗС Польщі викликало українського посла Василя Зварича на тлі критики з Варшави про нібито недостатню вдячність Києва. Інших подробиць в країні-сусідці розкривати не стали.

У Польщі заявили про "невдячність" українців

Напередодні керівник Офісу міжнародної політики Марцін Пшидач зробив скандальну заяву. Під час спілкування з польським ЗМІ обговорювалося питання обмеження імпорту української сільськогосподарської продукції. На тлі цього почали обговорювати, що між Україною та Польщею можуть погіршитися відносини. Пшидач тоді наголосив, що для Варшави пріоритетом є захист інтересів власних фермерів. Після цього він заявив, що Україні вартувало б бути "більш вдячною".

"Україна справді отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для неї в останні місяці та роки", – заявили в офісі Дуди.

На цей виступ звернув увагу заступник керівника ОП Андрій Сибіга. Він назвав цю заяву "маніпуляцією" та натякнув на те, що Пшидач "грає на власні кон'юнктурні інтереси". Сибіга наголосив, що меседжі польського політика не мають ніяких підстав, а лиш мають на меті нав'язати суспільству сусідньої країни певну думку.