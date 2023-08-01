Посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали 1 августа в ведомство. Во время встречи украинская сторона подчеркнула, что соответствующие заявления не соответствуют действительности.

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Заявления о "неблагодарности" неприемлемы

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что слова Пшидача неприемлемы.

Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее,

– отметили в МИД Украины.

После этого МИД Польши вызвало украинского посла Василия Зварыча на фоне критики из Варшавы о якобы недостаточной благодарности Киева. Других подробностей в стране-соседке раскрывать не стали.

В Польше заявили о "неблагодарности" украинцев

Накануне руководитель Офиса международной политики Марцин Пшидач сделал скандальное заявление. В ходе общения с польским СМИ обсуждался вопрос ограничения импорта украинской сельскохозяйственной продукции. На фоне этого стали обсуждать, что между Украиной и Польшей могут ухудшиться отношения. Пшидач подчеркнул, что для Варшавы приоритетом является защита интересов собственных фермеров. После этого он заявил, что Украине стоило бы быть "благодарнее".

"Украина действительно получила большую поддержку от Польши. Думаю, ей стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для нее в последние месяцы и годы", – заявили в офисе Дуды.

На это выступление обратил внимание заместитель руководителя ОП Андрей Сибига. Он назвал это заявление "манипуляцией" и намекнул, что Пшидач "играет на собственные конъюнктурные интересы". Сибига подчеркнул, что у месседжа польского политика нет никаких оснований, а лишь цель навязать обществу соседней страны определенное мнение.