Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий засудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел и заявил, что этого не должно было произойти.

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Моравецкий отреагировал на вызов польского посла

Моравецкий заявил, что вызов польского посла – "представителя страны, единственный оставшийся в Киеве в день вторжения России в Украину" в МИД Украины "не должен был состояться".

В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть,

– написал премьер Польши.

Он добавил, что для Польши интересы любого другого государства никогда не будут стоять выше собственных.

Что случилось: подробности скандала