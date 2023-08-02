Президент Украины заявил, что короткие политические разногласия не должны влиять на прочность отношений обеих стран. Интересы польского и украинского народа должны одержать верх над эмоциями.

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Зеленский протягивает Польше "оливковую ветвь"

Комментируя дипломатический конфликт с вызовом польского посла, Зеленский отметил, что "политика не должна быть выше единства, а эмоции – важнее интересов народов".

Глава государства подчеркнул, что это именно то время, когда Европа должна снова доказать, что она умеет защищать общие ценности бок о бок, "несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции".

Зеленский отметил, что Украина благодарна всем народам, которые помогают ей противостоять российской агрессии.

Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки на этом щите быть не может,

– подчеркнул он.

Президент заявил, что не допустит, чтобы политические распри испортили отношения между украинским и польским народами.

Также он напомнил об общей цели, ради которой вся Европа должна объединиться, – это победа над Россией.

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