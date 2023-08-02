Президент Украины заявил, что короткие политические разногласия не должны влиять на прочность отношений обеих стран. Интересы польского и украинского народа должны одержать верх над эмоциями.
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Зеленский протягивает Польше "оливковую ветвь"
Комментируя дипломатический конфликт с вызовом польского посла, Зеленский отметил, что "политика не должна быть выше единства, а эмоции – важнее интересов народов".
Глава государства подчеркнул, что это именно то время, когда Европа должна снова доказать, что она умеет защищать общие ценности бок о бок, "несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции".
Зеленский отметил, что Украина благодарна всем народам, которые помогают ей противостоять российской агрессии.
Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки на этом щите быть не может,
– подчеркнул он.
Президент заявил, что не допустит, чтобы политические распри испортили отношения между украинским и польским народами.
Также он напомнил об общей цели, ради которой вся Европа должна объединиться, – это победа над Россией.
Напряжение между Украиной и Польшей: что известно
- 1 августа МИД Украины вызвало на ковер для "серьезного разговора" посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого. Причиной такого дипломатического шага стали слова представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача. Тот в интервью тамошним СМИ сказал, что "Киеву следует научиться быть благодарнее Польше, которая всегда оказывала Украине колоссальную поддержку: до войны и после". Это заявление прозвучало в контексте обсуждения запрета на экспорт украинского зерна.
- Напомним, что 15 сентября ограничения, установленные Еврокомиссией на экспорт украинского зерна, утрачивают силу. Польша, в свою очередь, настаивает на продлении этих ограничений. В частности, премьер-министр страны заявил, что Польша введет односторонние ограничения для украинской агропродукции, если это откажется делать Еврокомиссия.
- В Украине такой шаг Польши назвали "недружественным".
- На вызов своего посла в Украине в Польше отреагировали аналогично – вызвали украинского посла.
- Глава польского правительства Матеуш Моравецкий прокомментировал эту ситуацию, заявив, что не ожидал такой "недопустимой ошибки" от Украины. Он напомнил о той исторической поддержке, которую Польша оказывает Украине после полномасштабного вторжения. В частности, он отметил, что посол Цихоцкий был "единственным официальным представителем страны, в день российского вторжения, который остался в Киеве".