Польщу обурив виклик їх посла до МЗС України, який відбувся через заяви з адміністрації президента Польщі. Той заявив, що "Україна повинна бути вдячніша".

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Відносини між країнами напружені

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що між країнами "немає спільної згоди". Також він порадив Україні "не нападати на своїх союзників". Він повідомив, що бесіда з послом України буде ґрунтовною.

Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не є найкращим. Ніхто цього не приховує,

– повідомив Яблонський.

При цьому він заявив, що Польща лишається "поблажливою", адже на Україну напали. Однак країна допомагає настільки, наскільки це відповідає "політиці національних інтересів".

Конфлікт між Україною та Польщею