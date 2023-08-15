У Польщі 14 серпня відзначали 103-річчя Варшавської битви. У ній Польща відстояла незалежність та змогла подолати радянську армію.
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Польща цінує історичну пам'ять
Воїни УНР були союзниками та допомагали Польщі протистояти радянським окупантам у ході Варшавської битви у 1920 році. У польській столиці розташовний пам'ятник загиблим у ході війни українцям. На ньому викарбувано написи двома мовами – зокрема, українською там написано "Борцям за волю України".
Президент Польщі на кладовищі у Волі вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки. Він урочисто поклав до монументу вінок, після чого вклонився та став перед пам'ятником на коліно.
Відносини України і Польщі
- Нещодавно між країнами виникла напруга на фоні обмеження імпорту сільськогосподарської продукції. У Польщі заявили, що "Україна має бути вдячнішою". Українська влада викликала посла Польщі, польська сторона своєю чергою викликала українського.
- На фоні цього президент України заявив, що "жодної тріщинки бути не може" у відносинах з Польщею. Він запевнив, що короткі політичні розбіжності не повинні впливати на міцність стосунків обох країн.
- Після інциденту Канцелярія президента Польщі також заявила, що всі непорозуміння вже позаду – відносини покращилися. Там заявили, що розбіжності звісно можуть виникати, але сторони мають систематично працювати над покращенням комунікації.