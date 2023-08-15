У Польщі 14 серпня відзначали 103-річчя Варшавської битви. У ній Польща відстояла незалежність та змогла подолати радянську армію.

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Польща цінує історичну пам'ять

Воїни УНР були союзниками та допомагали Польщі протистояти радянським окупантам у ході Варшавської битви у 1920 році. У польській столиці розташовний пам'ятник загиблим у ході війни українцям. На ньому викарбувано написи двома мовами – зокрема, українською там написано "Борцям за волю України".

Президент Польщі на кладовищі у Волі вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки. Він урочисто поклав до монументу вінок, після чого вклонився та став перед пам'ятником на коліно.

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