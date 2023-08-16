Литва з 18 серпня закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а у Латвії напередодні викликали з відпусток всіх прикордонників. Також країни Балтії разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю.

Дивіться також Найбільший військовий парад у Польщі з часів холодної війни: що сказали Дуда і Зеленський

Посилення загрози

За минулу добу, 15 серпня, кордон Латвії намагалися незаконно перетнути 96 людей.

Уряд Литви тимчасово закриває з 18 серпня два з шести пункти пропусків через "геополітичні обставини" та загрозу національній безпеці.

Прикордонна служба Латвії почала проводити додаткову мобілізацію прикордонників через "різке посилення гібридної загрози" на кордоні з Білоруссю. Мовиться про переміщення на територію країни найманців ПВК "Вагнера".

Польща ретельно відслідковує ситуацію на кордоні. Там вважають, що можуть бути спроби втрутився у їхні вибори, які відбудуться в жовтні. Також вони не виключають спроб дестабілізації ситуації в країні.

Ми домовилися про координацію технічних кроків, алгоритмів, як би виглядало таке регіональне рішення, якби держави Балтії і Польща зробили це одночасно. Ми продовжуємо технічну і політичну роботу,

— сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За її словами, у Варшаві запланована зустріч за участі балтійських держав та Польщі, де узгодять "фінальні деталі того, як буде виглядати синхронне закриття кордону". Зустріч запланована на 28 серпня.

Загроза на кордоні із Білоруссю: останні новини