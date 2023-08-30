Згідно з даними Центру національного спротиву, "драма" відбувається на полігоні Воловщина.

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Що відомо про конфлікти між "вагнерівцями" та білорусами

Згідно з даними журналістів, основна причина конфліктів – це "походження" найманців, адже поліцаї режиму Лукашенка відмовляються працювати з колишніми в'язнями і злочинцями. Крім цього, у ПВК "Вагнера" кривавий підхід до виконання завдань, якому навчають білорусів, і це лякає навіть”псів режиму”.

Відтак, вже близько 50 інструкторів-терористів покинуло РБ. Основною умовою вибуття є підписання контракту з міністерством оборони Росії та продовження участі у війні з Україною. Також за останні три тижні понад 1 500 найманців відбули в Африку, де Росія також намагається розширити свій вплив,

– повідомили в ЦНЗ.

Тим часом у міністерстві оборони Білорусі опублікували диву заяву. Мовляв, на адресу білоруських ЗМІ поширюють повідомлення про загибель білоруських військовослужбовців. У відомстві одразу заявили, що ці повідомлення нібито є недостовірними. Однак станом на зараз інформації про це ніякої немає.

Зазначимо, що у вересні на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ. 28 серпня до країни прибули військові з Казахстану, а 29 серпня – черговий ешелон збройних сил Росії.