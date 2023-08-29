Військові прибули літаком ВПС Казахстану CASA C-295 M, який приземлився в аеропорту Брест 28 серпня о 20:15.

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Що відомо про навчання у Білорусі

Навчання "Бойове братство-2023" проводяться під егідою ОДКБ. Відомо, що в навчаннях візьмуть участь понад 2 500 військовослужбовців і більш ніж 500 одиниць. Все дійство відбуватиметься на полігонах "Брестський", "Гозький", "Доманова", "Обуз-Лісновський", "Чепелево" та "Лесище".

Крім цього, відомо, що у Білорусь прибув черговий ешелон збройних сил Росії, який теж візьме участь у навчаннях.

Так, 29 серпня в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими збройних сил Росії. Згідно з даними "Беларускі Гаюн", це вже другий ешелон збройних сил Росії, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Перший прибув увечері 18 серпня.

Той ешелон, який прибув другим, візьме участь у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які відбудуться у Білорусі з 1 по 6 вересня.

Окрім цього, в цей же час у Білорусі проходитимуть навчання: