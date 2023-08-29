Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контрольована і різких змін не передбачається. Він також детальніше розповів, що відбувається на території наших північних "сусідів".

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Наєв не виключає провокацій з боку Білорусі

За словами Наєва, російський наземний компонент у повному складі вивели з Білорусі. Наразі він перебуває у складі резерву об'єднаного угруповання російських військ, частини якого ведуть в наступ на Куп'янському та Лиманському напрямку.

Водночас у вересні на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ ("Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие"), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.

Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається,

– сказав Наєв.

Чи готується наступ з Білорусі

Наєв повідомив, що наразі ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ “Північ” не викрито. За його словами, наявний комплект військ прикриття збройних сил Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання "Запад" готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.

Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей,

– додав він.