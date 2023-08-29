Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что обстановка на границе с Беларусью полностью контролируема и резких изменений не предполагается. Он также подробнее рассказал, что происходит на территории наших северных соседей.

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Наев не исключает провокаций со стороны Беларуси

По словам Наева, российский наземный компонент в полном составе был выведен из Беларуси. В настоящее время он находится в составе резерва объединенной группировки российских войск, части которой ведут в наступление на Купянском и Лиманском направлении.

В сентябре на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие"), которые могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия.

Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов для возобновления активных действий с северного направления. Следовательно, организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключается,

– сказал Наев.

Готовится ли наступление из Беларуси

Наев сообщил, что пока признаков формирования ударных группировок в полосе ОСУВ "Север" не разоблачен. По его словам, имеющийся комплект войск прикрытия вооруженных сил Беларуси и группировки прикрытия ДК из состава группировки "Запад" готов преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории.

Однако риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонных способностей,

– добавил он.