Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что слова Лукашенко вообще сложно анализировать. Он постоянно противоречит себе.

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Лукашенко не чувствует себя защищенным

Как отметил Латушко, понятно, что диктаторы никогда не прощают предательство. Потому и Путин довольно быстро расправился с Пригожиным. Лукашенко в этом случае попал в ловушку, ведь давал ему гарантии безопасности.

Теперь самопровозглашенный президент вынужден оправдываться. Он убеждает, что не предоставлял гарантию безопасности Пригожину.

Лукашенко дал гарантии безопасности, а фактически подставился. Стратегически он проиграл, и теперь вынужден оправдываться. Он сегодня выглядит как человек, чье слово ничего вообще не значит,

– заметил Латушко.

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Кроме того, после сбития самолета Пригожина Лукашенко собрал заседание, после которого оставил одного человека – руководителя службы безопасности. Очевидно, что белорусский диктатор отдает себе отчет, что с ним может произойти похожая ситуация. Ведь его самолеты тоже обслуживаются в России.

Уничтожение Пригожина: коротко