Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что слова Лукашенко вообще сложно анализировать. Он постоянно противоречит себе.
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Лукашенко не чувствует себя защищенным
Как отметил Латушко, понятно, что диктаторы никогда не прощают предательство. Потому и Путин довольно быстро расправился с Пригожиным. Лукашенко в этом случае попал в ловушку, ведь давал ему гарантии безопасности.
Теперь самопровозглашенный президент вынужден оправдываться. Он убеждает, что не предоставлял гарантию безопасности Пригожину.
Лукашенко дал гарантии безопасности, а фактически подставился. Стратегически он проиграл, и теперь вынужден оправдываться. Он сегодня выглядит как человек, чье слово ничего вообще не значит,
– заметил Латушко.
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Кроме того, после сбития самолета Пригожина Лукашенко собрал заседание, после которого оставил одного человека – руководителя службы безопасности. Очевидно, что белорусский диктатор отдает себе отчет, что с ним может произойти похожая ситуация. Ведь его самолеты тоже обслуживаются в России.
Уничтожение Пригожина: коротко
- 23 августа в Тверской области России упал самолет, принадлежавший владельцу "Вагнера" Евгению Пригожину Там погибли 10 человек. А затем пропагандисты сообщали, что тело Пригожина уже якобы идентифицировали.
- Пока нет точной версии, что привело к падению самолета. Существуют предположение о взрывчатке на борту или попадании ракеты из ЗРК С-300.
- Лукашенко сразу начал оправдываться после смерти Пригожина. Он убеждал, что не давал гарантии безопасности главарю "Вагнера".