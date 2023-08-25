Следует отметить, что в результате инцидента погибли все 10 пассажиров самолета. Помимо Пригожина "на концерт к Кобзону" пошли еще двое его приближенных людей, которые вместе с ним командовали вагнеровцами, пишет 24 Канал.

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Новое видео с места падения самолета Пригожина

Самолет Пригожина упал возле села Куженкино в Тверской области России. Так, на кадрах видно, что самолет довольно резко начал снижать свою высоту.

Падение самолета Пригожина: смотрите видео

На видео также можно увидеть, что перед тем как упасть, самолет несколько раз обернулся вокруг себя. Пока точная причина авиакатастрофы неизвестна, но предполагают, что это мог быть либо теракт на борту, либо само воздушное судно сбили россияне с систем противовоздушной обороны.

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Также появились и спутниковые снимки с места падения самолета

Журналисты издания CNN поделились спутниковыми снимками с места крушения самолета Пригожина. Согласно этому изображению, фюзеляж самолета, где находился Пригожин, был почти целым, когда врезался в землю.

Новые спутниковые снимки, сделанные лабораторией Umbra Lab, Inc, открывают важные подробности о месте аварии. Благодаря использованию радиолокационной технологии с синтетической апертурой эти изображения демонстрируют выразительную вытянутую овальную форму места с фюзеляжем, занимающим заметное место внутри. Кроме того, обломки хранятся в конкретной и определенной зоне.



Спутниковый снимок с места авиакатастрофы с самолетом Пригожина / Фото Umbra Lab, Inc

Журналисты отметили, что большинство обломков обнаружили на месте падения фюзеляжа на краю лесной лужайки. В то же время меньшие обломки самолета упали в другом месте – почти за два километра на Юго-Восток, где зафиксировали хвостовую часть самолета неподалеку от домов.

Кроме того, издание Sky News также опубликовало спутниковые снимки, где видно место падения самолета. Это село Куженкино в Тверской области России.



Спутниковый снимок места падения самолета, где находился Пригожин / Фото Planet Labs PBC

Стоит отметить, что самолет летел из Санкт-Петербурга в Москву, а упал примерно в 297,73 километра севернее столицы страны-агрессора.