Варто зазначити, що внаслідок інциденту загинули всі 10 пасажирів літака. Окрім Пригожина "на концерт до Кобзона" пішли ще двоє його наближених людей, які разом з ним командували вагнерівцями, пише 24 Канал.

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Нове відео з місця падіння літака Пригожина

Літак Пригожина впав поблизу села Куженкіно у Тверській області Росії. Так, на кадрах видно, що літак доволі різко почав знижувати свою висоту.

Падіння літака Пригожина: дивіться відео

На відео також можна побачити, що перед тим, як упасти, літак кілька разів обернувся навколо себе. Наразі точна причина авіакатастрофи невідома, але припускають, що це міг бути або теракт на борту, або ж саме повітряне судно збили росіяни із систем протиповітряної оборони.

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Також з'явилися й супутникові знімки з місця падіння літака

Журналісти видання CNN поділилися супутниковими знімками з місця трощі літака Пригожина. Згідно з цим зображенням, фюзеляж літака, де був Пригожин, був майже цілим, коли врізався у землю.

Нові супутникові знімки, зроблені лабораторією Umbra Lab, Inc, розкривають важливі подробиці про місце аварії. Завдяки використанню радіолокаційної технології із синтетичною апертурою ці зображення демонструють виразну витягнуту овальну форму місця з фюзеляжем, що займає помітне місце всередині. Крім того, уламки зберігаються в певній та визначеній зоні.



Супутниковий знімок з місця авіакатастрофи з літаком Пригожина / Фото Umbra Lab, Inc

Журналісти зазначили, що більшість уламків виявили на місці падіння фюзеляжу на краю лісової галявини. Водночас менші уламки літака впали в іншому місці – за майже два кілометри на південний схід, де зафіксували хвостову частину літака неподалік будинків.

Крім того, видання Sky News також опублікувало супутникові знімки, де видно місце падіння літака. Це село Куженкіно у Тверській області Росії.



Супутниковий знімок місця падіння літака, де був Пригожин / Фото Planet Labs PBC

Варто зазначити, що літак летів із Санкт-Петербурга у Москву, а впав приблизно у 297,73 кілометра на північ від столиці країни-агресорки.